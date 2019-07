Campobasso

Si ubriaca, molesta gli avventori del bar e si ribella ai carabinieri: 30enne in manette

È successo in un esercizio commerciale di via Cavour: l'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza ed oltraggio nei confronti di pubblici ufficiali. In carcere anche un 48enne chiamato a scontare oltre sei anni di reclusione per reati contro la persona