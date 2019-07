Si schianta contro un’altra auto e muore a 60 anni: forse un infarto mentre guidava

Un’altra tragedia sulle strade molisane. Oggi pomeriggio – 10 luglio – intorno alle 17.30 un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo aver tamponato l’auto che lo precedeva. Stava percorrendo la Bifernina, poi lo schianto al chilometro 28,500, in territorio di Montagano.

Uno scontro che non gli ha lasciato scampo: quando il personale sanitario è giunto sul posto a bordo dell’ambulanza inviata dal 118, il conducente della Golf (originario di Castelpagano, in provincia di Benevento) era in condizioni disperate. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è morto durante il tragitto. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che sia stato un infarto che lo ha colpito mentre era alla guida a causare l’incidente.

Sul posto il personale Anas e i Carabinieri di Montagano che hanno effettuato i rilievi di rito e disciplinato il traffico.