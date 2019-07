L’Ordinanza del Tar Molise sul Punto Nascite di Termoli

Una notizia che fa tirare un enorme sospiro di sollievo alla popolazione bassomolisana, ai sindaci – a cominciare da Francesco Roberti, primo cittadino di Termoli – alle donne che intendono mettere al mondo i loro figli all’ospedale San Timoteo e ai rappresentanti, a vario titolo, del comitato spontaneo Voglio nascere a Termoli, che si è costituito proprio per questa battaglia.

Una battaglia che oggi, con l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, collegio presieduto da Silvestri, incassa una prima importante vittoria. Il Punto nascite di ostetricia e ginecologia di Termoli resterà per il momento aperto, dunque attivo. La sospensiva è tata confermata. Almeno fino all’8 aprile del 2020, quando è stata fissata l’udienza di merito sulla questione, si potrà continuare a nascere nella cittadina adriatica.

Il provvedimento del Commissario straordinario Angelo Giustini e del vice commissario Ida Grossi che disponeva la chiusura del reparto a partire dal 1° luglio era stato impugnato dai sindaci di 13 comuni e da due distinti gruppi di mamme. Un ricorso curato da Massimo Romano e Enzo Iacovino, e un ricorso ad adiuvandum presentato da Laura Venittelli e Roberto Giammaria. Ieri, 24 luglio, la discussione fra le parti davanti ai giudici. Oggi pomeriggio, 25 luglio, l’ordinanza.

Una ordinanza che accoglie in toto le motivazioni presentate dai ricorrenti, a cominciare dal fatto che il Punto nascite è previsto dal Piano operativo sanitario tuttora vigente, per quanto in regime di deroga, e che non ci sono al momento scenari assistenziali alternativi rispetto alla esistenza e al funzionamento del presidio, utile e fondamentale anche in caso di pericolo di vita per la donna e il bambino.

Per quanto con un numero di parti annui inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, il Punto nascite dell’ospedale San Timoteo rappresenta, come ribadito anche dai giudici del Tar, l’unico argine rispetto a situazioni di rischio effettivo che si possono correre da parte delle partorienti, in quanto alla chiusura del presidio voluta dalla struttura commissariale non è seguita alcuna soluzione concreta a tutela della salute.

Vale a dire che non sono stati messi in atto accordi di programma con ospedali limitrofi capaci di fronteggiare emergenze di qualsiasi natura.

La sintesi della ordinanza è la stessa che il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti aveva illustrato al Comitato scientifico riunitosi a Roma per affrontare la questione, ovvero che la chiusura del Punto nascite termolese, sebbene presenti profili di pericolo sul fronte standard di sicurezza (pochi medici, pochi parti), è più pericolosa della sua sopravvivenza. In pratica chiudere il Punto nascite è un rischio che il territorio non può permettersi sotto il profilo della salute pubblica.

Anche dalle parti di via Genova l’ordinanza dei giudici amministrativi è stata accolta con un sospiro di sollievo. “Siamo soddisfatti. Molto”, il commento dell’avvocato Alberta De Lisio, rappresentante della Regione Molise nell’udienza di ieri. “Il Tar Molise, confermando il provvedimento cautelare, ha dato giusta soddisfazione ad una posizione, quella della Regione Molise, che mirava a tutelare la vita stessa di un territorio. Non è retorica, ma questa ordinanza dimostra anche che, come ribadito da me in udienza, la chiusura del punto nascita di Termoli non è stata una scelta regionale appannaggio di Isernia, ma una intempestiva decisione della struttura commissariale avvenuta in maniera irrituale, peraltro senza nemmeno prioritariamente chiedere una deroga al Ministero. Ora bisogna impegnarsi per il merito ma noi speriamo che non si arrivi all’udienza dell’8 aprile ma che il giudizio si risolva preventivamente e definitivamente con l’arrivo dei medici prospettato e avviato dall’ Asrem”. La carenza dei medici del resto era uno dei requisiti che aveva fatto venire meno gli standard di sicurezza del punto nascita del San Timoteo. Ora è salvo dopo il pronunciamento dei giudici? “Si, il punto nascita è salvo”, la chiosa finale della De Lisio.

seguono aggiornamenti