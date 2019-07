1319-2019, settecento anni. “Un anno di grazia, questo, in cui la città di Larino e l’intera Diocesi celebreranno solennemente il settimo centenario del completamento (inaugurazione) della Pontificia Basilica Concattedrale della città frentana, patrimonio inestimabile di arte e fede, punto di riferimento e risorsa storico-culturale per tutto il Molise”.

Per onorare questo anniversario significativo sono numerosi gli eventi in programma organizzati dalla Diocesi in collaborazione con il Comune di Larino e che avranno il culmine nella giornata del 30 luglio quando il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con l’intero Presbiterio e sarà scoperta una lastra marmorea a perenne ricordo dell’avvenimento e alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti i sindaci del territorio della Diocesi.

I settecento anni della Concattedrale nella sua forma attuale sono certificati dall’iscrizione incisa sull’architrave dell’ingresso principale del monumentale edificio. Edificata intorno all’XI secolo, fu ampliata agli albori del XIV secolo, assumendo la struttura così come la si trova oggi nel 1319. L’iscrizione che la contiene è la seguente: “Si praesens scriptum plane videbis, tempora nostrae locationis habebis. A. D. MCCCXIX ultimo Julii in Christo Pontificatus Domini Nostri Joannis P.P. XXII anno III, regnorum serenissimi regis Roberti anno XI, sub praesulatu Raonis De Comestabulo huius civitatis omnibus memoria fuit”.

Lo scritto in questione rammenta che il monumentale sacro edificio (elevato poi alla dignità di Basilica con Breve Pontificio del 13 luglio 1928) è stato completato il 31 luglio del 1319, nel terzo anno del pontificato di Giovanni XXII, nell’11° anno di regno di Roberto d’Angiò, essendo Vescovo della città (Larino e sua diocesi) Raone de’ Comestabulo.

Questo il commento del Vescovo Gianfranco De Luca: “Le solenni celebrazioni per i settecento anni della Concattedrale di Larino nella sua forma attuale rappresentano, prima di tutto, un momento di lode e gloria al Signore, perché in questo luogo ricco di storia e di arte millenaria si incontra e si consolida un cammino di fede in cui, nel tempo, la comunità frentana e diocesana si sono ritrovate per condividere identità e appartenenza a un territorio in cui la cristianità affonda le sue radici più vive e profonde.

Lo stupore che scaturisce o si rinnova negli occhi e nel cuore di chi osserva e resta colpito dalla bellezza di questo monumento costituisce un motivo ulteriore per condividere questo percorso promuovendo e valorizzando al meglio il nostro patrimonio.

È molto bello – prosegue il vescovo – ritrovarsi in questa occasione e prendere parte ai vari momenti, religiosi e culturali, pensati per celebrare l’anniversario. Tutto ciò si inserisce anche in un processo avviato dalla nostra Diocesi dedicato proprio ai beni culturali materiali e immateriali presenti sul territorio in un contesto di conoscenza, custodia e consapevolezza.

Colgo l’occasione per rinnovare il mio invito sincero a tutto il popolo di Dio per vivere questi giorni con grande gioia e partecipazione”.

Il programma degli eventi, coordinato dal Cav. Giuseppe Mammarella, responsabile dell’Archivio storico e della biblioteca diocesana, inizierà dal prossimo 25 luglio e, oltre alla collaborazione del Comune e al sostegno della Regione, ha previsto la partecipazione della Pro loco e del Gruppo animatori del centro storico di Larino.

Per l’occasione l’artista Sofya Abalmasova ha realizzato tre acquerelli che riproducono la facciata, il rosone e la lunetta (foto sopra) della Concattedrale.

Di seguito il programma nel dettaglio.