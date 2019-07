Il timore più grande, a pochi giorni dal decreto di chiusura del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è per il Nuovo piano operativo sanitario, che dovrebbe essere presentato a giorni. “Crediamo che sarà un piano lacrime e sangue, nel quale non si prevedono hub a Campobasso e spocke a Termoli Isernia, bensì un ospedale solo senza i satelliti periferici: significherebbe avere in mano uno strumento per distruggere gli ospedali minori e trasformare il San Timoteo e il Veneziale in poco più di un pronto soccorso, eliminando i reparti”.

Il segretario del Partito democratico regionale Vittorino Facciolla è seriamente preoccupato e nell’assemblea di martedì pomeriggio a La Vida – allargata a tutti – insiste sull’arma del ricorso giudiziario al Tar. Ricorso che sarà depositato a breve, con l’obiettivo di sospendere l’efficacia del provvedimento di chiusura del commissario, per il quale anche ieri il governatore Donato Toma ha chiesto un ripensamento al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti.

“Ho preannunciato richieste precise – ha detto – in ordine a una revisione dei ruoli commissariali e alla necessità che il governo riduca il numero minimo dei parti per mantenere i punti nascita da 500 a 300”.

Secondo Facciolla la strada è un’altra, e commenta: “Toma firmi con noi il ricorso invece di fare conferenze stampa e dichiarazioni di intenti. Ho creduto dall’inizio e questo fosse la strada più efficace anche perché il decreto di chiusura viola il piano operativo vigente che prevede il Punto nascita di Termoli e non tiene conto della rete delle urgenze per le donne che hanno bisogno di interventi tempestivi”.

La domanda ormai si fa strada tra la popolazione: se una donna incinta ha un problema, una emergenza, dove va? Come fa a raggiungere in un lasso di tempo considerato sicuro, che si inquadra in circa 20 minuti, l’ospedale più vicino dove ci può essere assistenza per lei e per il nascituro? Il rischio di vedere seriamente compromesso il diritto alla salute esiste, è concreto e, continua il segretario del Pd, “temiamo che il nuovo Piano operativo che il commissario ha deciso di affidare ad Agenas non sia affatto condiviso con il territorio e sia stato scritto senza una reale fotografia dello stato dell’arte della sanità molisana”.

“Questa – sintetizza – è la negazione della programmazione”. Evidente anche con il fatto che “La Asrem dal 2017, quando si era ottenuto il pareggio di bilancio, fino a prima che scattasse nuovamente il blocco del turnover, poche settimane fa, non ha bandito il posto da primario per ostetricia e ginecologia di Termoli. Eppure – continua Facciolla – eravamo in condizioni di poterlo fare”.

E aggiunge: “Lo stesso senatore 5Stelle Di Marzio in un programma televisivo col sottoscritto come controparte ha ammesso che l’unico Piano operativo possibile era quello del 2015-2018 di Frattura. Lo ringrazio per il coraggio e l’onestà intellettuale, sono rammaricato invece perché solo adesso si è deciso di usare un linguaggio verità con i cittadini molisani.

La paura di uno smantellamento sistematico e inesorabile degli ospedali è forte, anche alla luce del rischio di mettere in pratica l’autonomia differenziata. Per questo è fondamentale procedere col ricorso al Tar, con l’obiettivo di mantenere un servizio sanitario su un bacino di 100mila persone che in estate triplica. “Già ora siamo a 128mila, ad agosto saranno il doppio”.

Il ricorso vede in prima linea i sindaci del Basso Molise, e sarà sottoscritto da diverse mamme e partorienti contattate ieri e che oggi firmeranno la procura per il gruppo donne e mamme di Termoli, il comitato che ha promosso la manifestazione di lunedì 1° luglio davanti al San Timoteo e alla quale “Noi del Pd eravamo il gruppo politico più numeroso – chiude Facciolla anche per togliersi un sassolino di fastidio dalle scarpe – e l’unico che non è intervenuto al megafono perché riteniamo di dover neutralizzare il rischio di strumentalizzazione di una azione civica partita dal basso”.