Scuole, incontro assessori-presidi. A breve sopralluoghi nei plessi della città

Gli assessori comunali di Termoli Vincenzo Ferrazzano e Silvana Ciciola hanno incontrato questa mattina 8 luglio i direttori didattici delle scuole termolesi per discutere ed affrontare le problematiche dei plessi presenti in città.

“Ho voluto questo incontro – rivela il vice sindaco di Termoli – per capire quali sono le necessità più impellenti e per capire in che modo, eventualmente, intervenire. Abbiamo cercato di ipotizzare come poter realizzare i lavori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Ferrazzano aggiunge che “la struttura dei Lavori Pubblici del comune di Termoli nei prossimi giorni eseguirà una serie di sopralluoghi negli edifici scolastici, e solo in seguito verrà redatto un progetto ed il piano di spesa relativo alla realizzazione dei lavori necessari. Tutti gli interventi che si dovessero evidenziare verranno eseguiti durante il periodo estivo”.