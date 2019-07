Campobasso

Schianto tra un’auto e una motocicletta, grave un ragazzo di 25 anni

L'incidente è accaduto poco prima delle 13 in via Colle delle Api all'altezza del centro commerciale "Monforte". Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro. Il 25enne è stato operato per un trauma addominale