Continuano gli abbandoni illeciti di rifiuti, senza rispettare le regole della raccolta differenziata e creando situazioni indecorose in città.

Stamane, 16 luglio, a Termoli si è verificato l’ennesimo episodio, stavolta sul piazzale posteriore della chiesa di Sant’Antonio in via Oliviero, in pieno centro. Buste di immondizia, con all’interno rifiuti misti e dunque non differenziati, abbandonate sul suolo pubblico. La Rieco Sud Scarl, coadiuvata dal Nucleo Ecologico della Polizia Municipale, ha proceduto ad effettuare i controlli per risalire ai responsabili dello scempio. “I sacchetti abbandonati sono stati aperti per verificarne il contenuto e procedere con eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’illecito compiuto” spiegano dalla ditta e come si evince dalle immagini.

È una situazione che si verifica ormai quotidianamente e i punti critici in città sono molti. Ci si augura che i controlli possano fungere da deterrente per quelli che ormai sono stati ribattezzati ‘incivili della monnezza’.