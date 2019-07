Scassinano l’ingresso e rubano medicine e cosmetici in farmacia: colpo da migliaia di euro

La farmacia San Pio di Portocannone è stata derubata nella notte scorsa. Secondo le prime informazioni ignoti avrebbero scassinato l’ingresso del negozio di via Garibaldi attorno alle 23 e sarebbero riusciti a trafugare farmaci e cosmetici dal valore di poche migliaia di euro.

Poi, senza che apparentemente nessuno si sia accorto di nulla, sarebbero fuggiti nella notte. L’allarme è stato dato soltanto qualche ora dopo e una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta sul posto assieme ai titolari dell’attività. Stanno indagando sul furto i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino.

Non è la prima volta che in basso Molise e più in generale in tutto il territorio regionale vengono prese di mira le farmacie anche se in altri casi si era trattato di rapine da parte di malviventi armati di coltello. Questa volta il modus operandi è completamente diverso, visto che gli autori del furto hanno agito di notte quando l’attività era chiusa e hanno scassinato l’ingresso senza appunto che ci fossero testimoni.

La refurtiva come è facile intuire è ben maggiore rispetto alle rapine delle ultime settimane.