Uno scarico abusivo, è questa la denuncia di alcuni residenti che hanno la casa al mare sul Lungomare Nord, nei pressi del ristorante La Gondola di Termoli e poco prima del lido La Risacca di Petacciato. Per intenderci, nella zona subito dopo i residence termolesi, dove i proprietari vanno a villeggiare tutte le estati. Quest’anno però la sgradevole sorpresa: nel tratto di spiaggia davanti alle loro case c’è un ruscelletto maleodorante e dal colore marroncino che preoccupa oltremodo chi è solito fare il bagno lì.

Proponiamo un video girato appunto dai residenti della zona.

Il sospetto degli inquilini del condominio sul mare è che poco distante un’azienda scarichi abusivamente reflui non autorizzati. “Si sente una puzza terribile – raccontano – E fare il bagno in quella zona è impossibile. Siamo seriamente preoccupati”.

Che fare allora? I residenti della palazzina gialla di 4 piani non sono rimasti certo fermi e hanno chiamato l’Arpa Molise, l’agenzia regionale che si occupa appunto della protezione dell’ambiente.

L’Arpa a sua volta si è recata nella zona lo scorso 30 giugno ma i risultati delle analisi tanto attesi non ci sono ancora. I residenti però tuonano: “La situazione è grave, bisogna intervenire al più presto, c’è una emergenza ambientale”. Frattanto i bagnanti non entrano più in acqua e devono fare i conti con odori nauseabondi che sono persistenti ormai da giorni. Ma non è la prima volta che succede perché anche la scorsa estate e quella di due anni fa il problema si era presentato.

Il sospetto di scarichi abusivi per ora rimane tale ma, vista la gravità e potenziale pericolosità della situazione, quello che si auspicherebbe sarebbe cogliere in flagranza gli eventuali responsabili.