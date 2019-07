Sauna finlandese: come scegliere il modello perfetto

Hai sempre sognato di avere una piccola SPA in casa, sempre a tua disposizione da utilizzare in ogni momento senza alcun tipo di problema? Un tempo era proprio impensabile l’idea di installare una sauna all’interno del proprio bagno o nel proprio giardino ma oggi le cose sono cambiate e quello che in passato poteva sembrare un sogno irrealizzabile oggi è diventata una possibilità più che accessibile. A livello di costi, acquistare ed installare una sauna finlandese in casa non è più così proibitivo: vale quindi la pena prendere in considerazione questa opportunità. Se stai valutando un acquisto di questo tipo però ti conviene prendere in considerazione tutti gli aspetti più importanti. Sei sicuro di sapere quale sauna fa per te ? Ti consiglio di continuare con la lettura perché adesso vedremo quali sono le caratteristiche fondamentali che non devono mai essere sottovalutate al momento dell’acquisto.

Sauna finlandese: le caratteristiche che fanno la differenza

Le saune finlandesi non sono tutte uguali e prima di scegliere un modello piuttosto che un altro conviene sempre valutarne le caratteristiche. Ci sono aspetti che possono fare una grandissima differenza non solo a livello di prezzo ma anche di qualità in generale. Visto che si tratta di un investimento di un certo tipo, non vale la pena rischiare e conviene sempre scegliere un modello che ci assicuri una lunga durata e la massima sicurezza.

#1 Il materiale della sauna

Tutte le saune sono realizzate in legno, ma la qualità di quest’ultimo è fondamentale perché incide in modo notevole sulla durata della cabina. I modelli più economici sono realizzati con un legno di scarsa qualità, che con il passare del tempo presenta in modo evidente i primi segni di cedimento. Le saune migliori invece sono quelle in cedro canadese: l’unico legno in grado di sopportare elevate temperature ed umidità senza rovinarsi.

#2 Tecnologia ad infrarossi

Oggi sul mercato si possono trovare diverse tipologie di saune: quelle tradizionali e quelle ad infrarossi. Questa ultime sono le più consigliate perché assicurano maggiori vantaggi a livello di salute e sono anche molto meno fastidiose rispetto a quelle tradizionali. Le saune ad infrarossi raggiungono temperature inferiori e assicurano moltissimi benefici: rilassano la muscolatura, riducono artrite ed artrosi, migliorano la circolazione, rassodano, favoriscono l’eliminazione delle tossine, riducono lo stress, tonificano la pelle e via dicendo. Sono dei veri e propri concentrati di benessere!

#3 Funzioni extra

I migliori modelli di sauna finlandese sono dotati di una serie di funzioni extra che possono rendere l’esperienza ancora più piacevole. Tra questi per esempio troviamo la radio per ascoltare musica mentre ci si rilassa, la cromoterapia con luci regolabili in diverse tonalità, l’autospegnimento e via dicendo. In questo caso sta tutto alle proprie preferenze, anche se è scontato che più funzioni e comfort ci sono e più intensa diventa l’esperienza in sauna. Spesso questi elementi fanno una piccola differenza nel prezzo totale quindi vale la pena prenderli in considerazione perché non alzano i costi in modo eccessivo e una volta che si acquista una sauna conviene assicurarsi ogni comodità.