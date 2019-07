Cinque ragazzi sono stati salvati mentre erano in difficoltà fra le onde del mare sulla spiaggia di Sant’Antonio questa mattina 4 luglio a Termoli.

Due giovani sono stati tratti in salvo dal bagnino della postazione di fronte al Lido delle Sirene, altri due da un bagnante che era uscito col pattino e un ultimo ragazzo è stato salvato grazie all’intervento di una ragazza, una ex bagnina. Le condizioni più serie sono state riportate da un giovane di soli 15 anni che aveva ingerito molta acqua e che è stato soccorso in tutta fretta da una ambulanza del 118. Provvidenziale anche la presenza di un medico in spiaggia che ha fornito i primi soccorsi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Erano da subito apparse meno preoccupanti le condizioni degli altri quattro. Si tratta di ragazzi di Portocannone che erano a Termoli per godersi il mare. Stavano facendo il bagno nei pressi dello stabilimento ‘La Lampara’ ma le forti correnti li hanno portati più in là, dove poi è avvenuto il salvataggio in zona Lido delle Sirene.

Il bagnino che ha tratto in salvo i due giovani fa parte dell’associazione Compagnia del mare, si chiama Enrico Coscia e ha soli 19 anni. Il suo intervento è stato fondamentale.

La situazione si è fatta preoccupante poco dopo le 11 del mattino quando è stato necessario l’intervento dei soccorritori nella zona che va dal Lido delle Sirene al Lido La Lampara sul lungomare Cristoforo Colombo. Il vento di maestrale che sta soffiando in queste ore provoca onde che possono essere pericolose se si entra in acqua senza la dovuta cautela.

In mare è uscita anche la motovedetta della Capitaneria di porto perché si era diffusa la voce secondo cui due bambini erano dispersi in acqua ma l’informazione pare non fosse corretta. La Guardia costiera sta comunque perlustrando l’intera area alle spalle della scogliera sul Lungomare nord.