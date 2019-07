Rischiano di annegare, salvati dai bagnini dei lidi La Piovra e Sirena Beach

Due giovani che rischiavano di annegare nel mare della spiaggia di Sant’Antonio sono stati soccorsi questa mattina 24 luglio attorno alle 10:30 dai bagnini dei Lidi La Piovra e Sirena Beach.

I due avevano difficoltà a tornare a riva stavano facendo il bagno fra le due scogliere esistenti in quel punto del lungomare nord e per questo la bagnina dello stabilimento Sirena Beach si è tuffata in acqua nel tentativo di riportarli sulla spiaggia.

È stato necessario anche l’intervento, alla fine decisivo, da parte del giovane assistente bagnante del Lido La Piovra. Il diciottenne Jacopo Colicchio si è gettato in acqua e ha afferrato i due che stavano rischiando di annegare, al punto che uno dei due l’ha persino graffiato nel tentativo disperato di aggrapparsi a lui.

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e i due sono stati riportati a riva sani e salvi. Dopo qualche momento di forte apprensione le cose sono ritornate alla normalità e non sono stati necessari ulteriori soccorsi.