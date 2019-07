Riparazioni sulle condotte idriche in Basso Molise, proseguono i lavori. Ancora disagi

I problemi con l’erogazione dell’acqua in Basso Molise sembrano non dover finire mai. Dopo l’interruzione avvenuta ieri notte, 26 luglio, nei comuni di San Martino, Ururi, Campomarino e Portocannone – messi a dura prova da questa che non è che l’ennesima interruzione del regolare flusso idrico – arriva oggi la comunicazione di Molise Acque.

“Le riparazioni che si sono effettuate nei giorni scorsi e che si faranno tra questa notte e domani mattina e nei giorni a seguire riguarderanno unicamente le condotte esistenti del basso Molise. Tale situazione costringe l’Azienda a lavorare su più fronti per garantire l’erogazione idrica richiesta dai comuni del basso Molise continuando, in parallelo, a portare avanti l’entrata in esercizio di tratti dell’acquedotto molisano centrale”.

Di qui la richiesta di massima collaborazione rivolta ai cittadini dei comuni interessati.