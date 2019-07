R…Estate con noi: Montenero presenta il cartellone degli eventi per la bella stagione

Si chiama ‘R…Estate con noi’ il cartellone degli eventi predisposti dal comune di Montenero di Bisaccia che animeranno le giornate e le serate di ospiti e residenti fino al prossimo 15 settembre. Gli eventi in programma ricalcano il filone già collaudato negli anni scorsi, con l’organizzazione di manifestazioni destinate ad un pubblico eterogeneo, di ogni fascia di età.

Gli appuntamenti saranno realizzati in prevalenza nella zona centrale di Montenero, ma anche nei quartieri, in Contrada Montebello e alla Marina di Montenero di Bisaccia – Costa Verde. “Scusandoci per il leggero ritardo nella pubblicazione del cartellone estivo – hanno dichiarato l’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Massimo Di Stefano e il sindaco Nicola Travaglini – Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le associazioni e i privati che si sono voluti impegnare e hanno voluto proporre iniziative ed eventi che contribuiranno a rendere più piacevole l’estate montenerese per tutti i residenti e per gli ospiti presenti sul nostro territorio. Si tratta di un ringraziamento sincero e sentito, perché gli addetti ai lavori sanno bene come non sia facile poter organizzare, di questi tempi, manifestazioni che necessitano di spese importanti e del rispetto di procedure burocratiche piuttosto impegnative. Ci preme inoltre segnalare che tutti gli eventi pubblici saranno ad accesso gratuito, grazie all’impegno economico da sempre garantito da questa amministrazione, al fine di donare momenti di gioia e divertimento ai nostri concittadini e agli ospiti che vorranno fermarsi a Montenero”.

Numerosi gli appuntamenti a disposizione come la consueta e sempre apprezzata ‘Festa della trebbiatura’ del 2 e 3 agosto alla Marina – Costa Verde, la ‘Notte nel Borgo Antico’ che si terrà il 6 e il 7 agosto e la ‘Notte Fucsia’ che si terrà il 24 agosto. Immancabili i momenti dedicati ai più piccoli, specie con la ‘Notte Azzurra dei Bambini’ il 8 agosto e agli anziani con l’evento ‘La Bella Vita’ che si terrà il 17 agosto. E poi concerti di musica italiana, sagre, eventi sportivi e tante manifestazioni di matrice ambientale, per ribadire sempre la nostra propensione alla divulgazione di temi aventi come fulcro il rispetto del mare e dell’ambiente in generale.

Spazio anche alla degustazione di birre artigianali il 27 luglio in contrada Montebello, alla tappa di Cammina Molise che toccherà Montenero di Bisaccia il 4 agosto oltre al cabaret nella stessa serata di Vincenzo Olivieri e a tanti altri eventi che “vi invitiamo a seguire attraverso il nostro cartellone estivo, che sarà presente sul nostro sito web istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia. Buona estate a tutti”, concludono dall’amministrazione.