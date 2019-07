Anche quest’anno l’associazione “Club 500 d’A…mare Termoli” organizza il Raduno interregionale di Fiat 500 e auto d’epoca dedicato a tutti i possessori ed appassionati del mitico Cinquino.​

Nella cornice del Borgo Antico di Termoli, ai piedi del Castello Svevo, il 7 luglio si attendono circa 100 auto a rallegrare le viuzze del Borgo e le strade della Città.

L’evento inizierà alle 8 per accogliere tutti i partecipanti (almeno 250 persone). Nel corso della mattinata avranno la possibilità di visitare il Castello Svevo, che per l’occasione ospiterà anche una esposizione sulla storia del Club organizzatore.

Dalle ore 11 circa si partirà in una carovana coloratissima e festante per le vie della città per poi giungere a Guglionesi che ospiterà i partecipanti nella Villa Comunale Castellara per un buffet. La giornata si concluderà con pranzo di tutti i partecipanti presso Villa Livia.

L’evento è una occasione da non perdere per ammirare le innumerevoli versioni della mitica Fiat 500, una icona della storia del nostro paese, e rivivere le emozioni dell’epoca.​

Per informazioni consultare la pagina Facebook.