Un corteo suggestivo, fatto di luci e buio, di emozione e anche di qualche lacrima. Parte da Corso Umberto poco dopo le 21, con striscioni che sensibilizzano a difendere il punto nascite del San Timoteo. Attraversa il Corso Nazionale dopo una sosta particolarmente emozionante in Piazza Monumento, dove le candele vengono accese e vengono letti i nomi di tanti morti per malasanità prima che un bambino rappresenti una parabola della speranza che nel frattempo i membri del comitato, coordinati dal dottor Giuseppe Pranzitelli, leggono.

C’è il sindaco Francesco Roberti in prima linea, con lui amministratori sia della cittadina adriatica che dei comuni limitrofi. Ci sono assessori e consiglieri e ci sono le mamme. Quelle che hanno partorito a Termoli, quelle che vogliono partorire a Termoli e non sanno se potranno farlo perché il Punto Nascita è sotto la spada di Damocle del decreto di commissariamento per il quale mercoledì prossimo, 24 luglio, deciderà il Tribunale Amministrativo del Molise. Quasi un migliaio le persone che, alla fine, vanno a creare il serpente umano che si snoda fino in piazza duomo, dove la manifestazione pacifica e silenziosa si concluderà. Sono soprattutto termolesi, spinti dalla necessità di metterci la faccia e “dedicare il nostro tempo – come raccontano – perché il bene della Salute appartiene a tutti e noi vogliamo preservare il reparto nascite come tutto l’ospedale, del quale abbiamo bisogno“.

Dopo il corteo che arriva in via Roma la folla si raccoglie in Piazza Duomo, la piazza simbolo di Termoli e anche la più bella della città, dove il colpo d’occhio di circa mille persone con la candela in mano strappa applausi e una commozione generale. Una folla nella quale si mescolano giovani e adulti, bambini e anziani, famiglie e donne incinte, politici e semplici cittadini che, raccontano, sono qui per dare voce alla necessità di portare avanti una battaglia nell’interesse di tutti, di Termoli e del suo territorio. Una serata di grande compostezza, che si conclude con un inno alla identità attraverso l’intervento in musica di Nicola Palladino e l’applauso della gente, che mai come questa sera applaude la speranza.