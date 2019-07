Punto Nascite, record di firme per salvarlo. Sindaco Roberti durissimo con la Asrem: “Farebbero bene a dimettersi in massa”

“Alla Asrem piace scegliere le strade più brevi, se i vertici si fossero impegnati in questo periodo per salvare il San Timoteo probabilmente il nostro ospedale sarebbe stato in condizione di operare bene. Sono molto rammaricato per la decisione, ed è evidente che se il Tar ci dovesse dare ragione chiederemo le dimissioni di quelli che invece di attivarsi per il bene collettivo sperperano denaro pubblico, soldi dei cittadini, dando incarichi agli avvocati per ostacolare un ricorso che va in difesa della salute delle persone”: durissimo con l’Azienda Sanitaria del Molise il sindaco di Termoli Francesco Roberti che oggi ha presenziato all’incontro del Comitato Voglio Nascere a Termoli, in difesa del Punto Nascite del San Timoteo, durante il quale sono stati diffusi i numeri definitivi della petizione.

Sarebbero circa 8mila le persone che hanno sottoscritto personalmente i moduli diffusi in vari paesi, a cominciare dal Comune di Termoli. Un numero che oggettivamente è un successo, che restituisce buone speranze all’associazione spontanea che sta portando avanti la battaglia per la sopravvivenza della possibilità di partorire a Termoli, perché indica una grande sensibilizzazione del territorio.

Ma clima positivo oggi è stato spezzato dalla notizia, arrivata in mattinata, che la Azienda sanitaria Regionale si è costituita in giudizio contro il ricorso presentato da 13 Comuni del Molise e 18 donne per chiedere l’annullamento del provvedimento di chiusura del punto nascite di Termoli. La delibera firmata dal direttore generale Gennaro Sosto porta la data del 16 luglio scorso e ha un retrogusto paradossale: in sostanza davanti ai giudici amministrativi l’Asrem sosterrà la chiusura del Punto Nascite contro la volontà di mantenere aperto il presidio espresso dai primi cittadini del territorio e dalla pazienti ostetriche.

E il primo cittadino di Termoli, comune capofila nella battaglia, non le manda a dire. “Dopo un fallimento del genere che è sotto gli occhi di tutti – commenta ai microfoni Roberti – continuano ad avere il coraggio di percepire stipendi da 300mila euro l’anno. Si chiedessero – aggiunge riferendosi alla Asrem, ai suoi vertici e direttori che sono Sosto, Forciniti e Lucchetti – a che pro continuano a prendere questi soldi se l’unica capacità che hanno è fare un ricorso o essere latitanti, perché tutto questo è dimostrazione di incapacità e latitanza”.

seguono aggiornamenti

guarda il video