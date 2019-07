C’è finalmente una buona, anzi ottima notizia per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Nella giornata di mercoledì 10 luglio infatti il direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto ha firmato la delibera di assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Elvira Fiadino, ginecologa che aveva risposto all’avviso pubblico per l’assunzione di ginecologi e ostetriche da parte dell’azienda sanitaria regionale nel mese di giugno scorso.

Proprio la dottoressa Fiadino era stata l’unica a dare disponibilità per l’assunzione a partire dalla fine di giugno. L’assunzione della nuova ginecologa va così a rimpinguare il personale medico all’interno del reparto che sta soffrendo particolarmente la carenza di specialisti e che aveva portato il Punto nascite alla chiusura determinata soltanto lo scorso 26 giugno dal Commissario straordinario alla sanità, il generale Angelo Giustini.

Un provvedimento che è stato momentaneamente sospeso dal Tar del Molise, tramite appunto un decreto di sospensiva arrivato lunedì scorso 8 luglio. Adesso questa ottima notizia perché l’ingresso della dottoressa Fiadino permette una maggiore turnazione agli altri tre medici attualmente presenti nel reparto di Ostetricia di Termoli.

Chiaramente tutto questo non basta, perché occorrerà potenziare ancora di più il Punto nascite di Termoli per mantenerlo in vita e migliorarne le prestazioni in quanto a numero di parti annuali. A breve termine la soluzione potrebbe essere quella di accordi con l’ospedale San Pio di Vasto per far arrivare ginecologi da quel nosocomio.

Sarebbe un ulteriore passaggio nell’obiettivo prefissato di tornare sopra i 500 parti annuali e mettersi al riparo dalla scure del decreto Balduzzi che impone la chiusura di ogni Punto nascite che non raggiunga almeno quella cifra di parti in ogni anno solare.

Intanto prosegue la lotta del gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’. Il dottor Giuseppe Pranzitelli fa sapere che di aver “messo in contatto col dottor Molinari anche una specializzanda ginecologa all’ormai ultimo anno (tra poco), originaria di Termoli, e mi è sembrata molto interessata a venire a Termoli a lavorare. Non sapeva del concorso. Ora lo sa. Speriamo bene”.

Intanto i sindaci del Basso Molise manifestano un cauto ottimismo dopo il confronto romano che ha restituito segnali di apertura per soluzioni alla sopravvivenza del Punto Nascite. “Confronto iniziato in un clima di chiusura, ma che poi ha preso una piega positiva” commenta il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti.

“Inizialmente le parti, noi da un lato e i tecnici dall’altra, sono rimaste rigide sulle rispettive posizioni. Dopo però due ore di serrato dibattito, il Comitato si è mostrato disponibile a rivedere il proprio atteggiamento di chiusura e ci hanno invitato a contattare la struttura commissariale regionale per trovare soluzioni alternative alla chiusura del punto nascite. Del resto, hanno ribadito i tecnici, loro sono solo un comitato consultivo. Comunque, abbiamo terminato l’incontro con un cauto ottimismo e con la speranza, anche in merito all’esito della decisione del Tar Molise che verrà presa il prossimo 24 luglio e sulla scorta di ciò che è già accaduto a Isernia, che il punto nascite di Termoli possa rimanere aperto.

Crediamo – sottolinea Bellotti – che la vera forza persuasiva di questo risultato è stata l’unità e la compattezza dimostrata da tutti i Sindaci interessati, a prescindere dalle proprie estrazioni politiche, ma con il solo fine di difendere un intero territorio e, soprattutto, l’intera comunità del Basso Molise”.

Il gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’ intanto ha lanciato una petizione per far sentire forte la voce dei molisani e cercare in ogni modo di sensibilizzare chi di dovere affinché si decida di mantenere aperto il reparto. La raccolta firme è iniziata a partire dallo scorso 1 luglio ed è arrivata ora nei locali e nelle piazze pubbliche. Da ieri e fino a mercoledì 17 luglio dalle ore 20 alle 24 sarà possibile firmare lungo Corso Nazionale, a Termoli. Già ieri file di persone al gazebo all’incrocio con via Adriatica per poter apporre la propria firma.

C’è inoltre una sfilza di attività che ha chiesto e ottenuto di poter ospitare la petizione, sia a Termoli che in altri paesi del Basso Molise e persino a Pescara.

Questo l’elenco completo.

Inoltre si può firmare nei seguenti luoghi:

🔴 San Giacomo degli Schiavoni

– BOBBY’S BAR

C.so Umberto I (Parco Comunale)

08:00/13:00-15:00/24:00

🔴 Tavenna

– SPORTING CAFFÈ

Via Roma

8:00 – 24:00

🔴 Montenero di Bisaccia

– AGEN. CENTRO REVISIONI “LA NUOVA”

di fronte EuroSpin

🔴Palata

– ABBIGLIAMENTO FASHION KID

Via San Rocco, 2

9:00/13:00-17:00/20:00

Lunedì mattina chiuso

🔴Larino

– ABBIGLIAMENTO FASHION KID

Via Giulio Cesare, 12

09:00/13:00-17:00/20:00

🔴 Guglionesi

– DISTRIBUTORE IP

Bifernina Bivio Guglionesi

06:00/13:00

🔴Campomarino

– COFFEE TIME

C.so Skanderberg

Dal Lunedì al Sabato 5:00-24:00

– MACELLERIE DE MICHELE

Via Abruzzi

08:30/13:00-16:30/20:30

🔴 Campomarino Lido

– MACELLERIE DE MICHELE

Via Crispi, 9

08:00/13:30 -17:00/21:00

– I TESORI DEL NOSTRO ORTO

Via Kennedy, 42

07:00/13:00-17:00/20:30

🔴 Nuova Cliternia

Ass. Il laboratorio delle idee

Santuario della Madonna Grande

Piazza Madonna Grande

🔴 Pescara

Juno Maternità

Viale Regina Elena, 84

Tel: 3284591185 (aperto su appuntamento quindi nel caso si puó contattare la titolare, che farà firmare chi lo desidera)

🔴 Termoli

– FARMACIA D’ABRAMO

Piazza Stazione

– BAR CAFFETTERIA 10.5

Via Martiri della Resistenza, 41

Dal Lun.al Sab.dalle 06.00/21.00

– TABACCHERIA D’ONOFRIO

Via dei Pioppi, 4 Difesa Grande

Dal Lun.al Sab.07:00/20:30 Dom.09:00/13:00

– FERRAMENTA NEVIO

Viale dei Pini, 34/36

08:00/13:00-15:30/20:00

– ALIMENTARI DA RACHELE

Via L.Sturzo,31

08:00/13:00-17:00/20:30

– DE GUSTIBUS

Via G. Perrotta, 9

09:00/13:00-17:00/20:00

Giovedì pom. Chiuso

– STUDIO A PARRUCCHIERI

Via Perù, 1/2

– LA CORNICE

C.so Fratelli Brigida, 87

10:30/13:30-17:00/21:00

Lunedì matt e Domenica Chiuso

Raccoglie le firme fino al 16 Luglio

– OTTICA MASCITTO

Via C. Battisti, 8

09:00/13:00

– BAR VIA FIRENZE

Via Firenze, 8A

Dal Lunedì al Sabato 06:00/22:00

Domenica 06:00/13:00

– LIDO BAHIA AZZURRA

Via Rio Vivo, 59

Dal Lun.alla Dom.08:00/20:00

– LA STANZA DEL SALE

Via dei Pini,8

Dal Lunedì al Sabato 09:30/13:00-16:20/20:00

– LIDO PIZZERIA TRICHECO

Via Rio Vivo, 83

Dal Lunedì alla Domenica 08:00/24:00

– MISTRUCCO BIO.PROFUMERIA

C.so Nazionale, 160

9:30/12:45-17:00/20:00

– MACELLERIA Bosap Molise (Campomarino Carni)

Via Isole Baleari, 29

7:00/13:20-16:00/20:20

– MACELLERIA Bosap Molise (ex pollo Aia)

Via Corsica, 152

07:00/13:20-16:00/20:20

– LIDO CORALLO

Via Rio Vivo, 51

08:00/24:00

– MUSE di Daniela Pipoli

Via A. De Gasperi, 71/A

09:00/13:00-15:00/19:30

– Cartolibreria La Graffetta

via Montecarlo, 2c

Dal Lunedì al Venerdì 09:00/12:30-16:30/19:30

– ASILO Bim Bum Bam

Traversa Via Madonna delle Grazie, 8

Dal Lunedì al Sabato 07:30/18:00

– PIZZA FANTASY

Via Cile, 27

07:30/21:30

– 78 BAR Sala Giochi

Via Saverio Cannarsa

08:30/20:00

– ALL PRINT Tipografia

Via Montecarlo, 2 I

9:00/13:00-16:00/19:00

Sabato chiuso

Grazie di cuore a tutti coloro che stanno contribuendo alla raccolta firme. Se altri cittadini volessero contribuire e dare disponibilità possono rivolgersi ad Alessandra (WhatsApp 3348484620).

Comitato Spontaneo “Voglio nascere a Termoli”

