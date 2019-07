Provincia, il 3 settembre il voto per il nuovo presidente. Tra i candidati spunta il sindaco di Termoli

Mentre sono iniziate le manovre politiche per la scelta dei candidati, oggi (11 luglio) è stato firmato il decreto per indire l’elezione del Presidente della Provincia di Campobasso. Si voterà martedì 3 settembre, come stabilito dalla presidente facente funzioni Simona Contucci, che sta reggendo l’ente dopo che è decaduto l’ex vertice Antonio Battista (che era stato eletto il 31 agosto 2016).

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio che sarà costituito presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

Si tratta di elezioni di secondo livello, come prevede la legge Delrio. Quindi, non votano i cittadini ma gli amministratori, ossia sindaci e consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Campobasso. Possono essere eletti alla carica di presidente della Provincia i sindaci in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Secondo alcuni osservatori politici, potrebbero competere per la poltrona più alta di palazzo Magno il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti e il sindaco di Ferrazzano Antonio Cerio. A Campobasso, invece, si sta spingendo sulla candidatura di Roberto Gravina e oggi se n’è parlato pure in Consiglio comunale, ma il primo inquilino di palazzo San Giorgio sembra non sia interessato. Anche perchè il Movimento 5 Stelle è stato favorevole all’abolizione delle Province.

Le candidature e le liste dovranno essere presentate entro la vigilia di Ferragosto, presso l’Ufficio elettorale costituito in via Roma e che sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20 di martedì 13 agosto e mercoledì 14.

“Le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016, sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata alle “Elezioni provinciali 2019” nonché nell’apposita disciplina nazionale”, si legge nella nota diramata dalla Contucci.

L’elezione del Presidente avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un candidato, che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione”.