Programmazione Ue, Toma: “Riduzione del cofinanziamento per le Regioni nell’Obiettivo 1”

E’ toccato al presidente della Regione Molise Donato Toma aprire i lavori dell’Alta formazione – Summer School 2019 sulla “Politica di coesione post-2020: i percorsi delle Regioni e delle autonomie locali, la strategia dell’Europa”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del settimo ciclo di formazione in materia europea e si svolge al Cinsedo (Centro Interregionale Studi e Documentazione).

Un’opportunità di confronto e approfondimento riservata a dirigenti e funzionari delle Regioni e degli enti locali sul nuovo periodo di programmazione UE 2021-27.

I lavori si svolgeranno fino all’11 luglio, per un totale di 21 ore di formazione e saranno articolati in cinque sessioni didattiche principali: il Capacity building per il rafforzamento delle competenze amministrative; la conformità (Compliance) nell’attuazione dei PO, rispetto a temi cruciali quali gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici e i processi di semplificazione; l’accountability attraverso i sistemi di monitoraggio e valutazione; gli strumenti finanziari nei fondi SIE, con focus sull’impatto sociale e sullo sviluppo urbano; la cooperazione territoriale europea, percorsi comuni e prospettive.

“La formazione – ha dichiarato il governatore Donato Toma intervistato a margine dell’incontro – è fondamentale perchè i nostri dirigenti sappiamo affrontare la sfida posta dalle politiche di coesione post 20202. Si sta parlando di sviluppo delle aree interne e rurali, come la mia regione, si sta parlando di coesione dei popoli, di cultura, di progetti di cooperazione territoriale. E il Molise ha all’attivo decine di progetti di questo tipo. Si parla di cofinziamenti che vorremmo sia ridotto al minimo possibile per le Regioni inserite nell’Obiettivo 1 (come il Molise)“.