Primo consiglio comunale tra emozioni e qualche veleno. Funzionario dell’Agenzia delle Entrate a capo dell’assise

Ore 8.30. Inizia con una inusuale puntualità il primo Consiglio comunale di Campobasso. Riunione in piena estate, circa 20 giorni dopo l’esito del ballottaggio e la vittoria di Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle.

E’ il giorno del debutto nell’assise di palazzo San Giorgio per i venti esponenti della maggioranza pentastellata, mentre tra i banchi dell’opposizione siedono diversi volti della ex amministrazione, in primis l’ex sindaco Antonio Battista sconfitto alle urne. Tanti i volti femminili tra gli scranni dell’assise (probabilmente non si era mai vista una presenza così massiccia di quote rosa), nel pubblico curiosi, alcuni parenti (il padre di Roberto Gravina segue emozionato la seduta) ed ex inquilini del Municipio come Michele Durante e Stefano Ramundo.

Lavori guidati inizialmente dal consigliere più anziano, Margherita Gravina, cugina del sindaco ed eletta nella lista di M5S.

Dopo il giuramento del neo primo cittadino e il suo breve discorso alla maggioranza e all’opposizione, l’assemblea sceglie come presidente Antonio Guglielmi. Eletto nella lista del MoVimento 5 Stelle alle ultime elezioni comunali, è nato a Campobasso nel 1961, è sposato e ha due figlie.

Diplomato in Ragioneria e laureato in Scienze Economiche e Sociali, ha svolto un lavoro autonomo e poi, a seguito di concorso, ha ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione. Attualmente è funzionario presso l’Agenzia delle Entrate.

Vice presidente Salvatore Colagiovanni, il più votato alle scorse amministrative ed ex assessore alle Attività produttive nella giunta di Antonio Battista.

seguono aggiornamenti