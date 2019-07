Vola giù dal tetto mentre lavora, è in prognosi riservata un pensionato di 75 anni

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Campobasso un 75enne originario di Tufara, pensionato che però vive a Termoli.

L’uomo nel primo pomeriggio stava svolgendo probabilmente dei lavori sul tetto di un’abitazione in contrada Ischia dei Mulini in agro del comune di Tufara.

L’uomo vive a Termoli ma torna spesso nel comune dell’area del Fortore soprattutto in occasione delle vacanze estive e delle festività per salutare parenti e amici.

Nel primo pomeriggio di oggi è salito sul tetto, forse per eseguire alcuni lavori, quando, per cause che adesso sono al vaglio dei carabinieri di Gambatesa, è caduto giù dall’abitazione. Forse un capogiro, forse un piede in fallo, sta di fatto che l’impatto col suolo è stato violentissimo.

Sul posto, il personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure al 75enne lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Campobasso.

Giunto al Cardarelli i sanitari gli hanno diagnosticato un grave trauma toracico, giudicando gravi le sue condizioni e riservandosi la prognosi.