Un grosso pino marittimo, probabilmente compromesso dalla tempesta di vento e pioggia dei giorni scorsi, si è abbattuto intorno alle ore 23 di oggi 16 luglio sulla strada, intrappolando sotto il peso dei rami una delle auto parcheggiate dai residenti della zona.

È accaduto in via Brasile, dove l’albero si è improvvisamente schiantato sulle vetture in sosta danneggiandone una, secondo le prime stime. Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco con le motoseghe, indispensabili a tagliare e rimuovere i pezzi del tronco e i rami che solo per un caso fortuito non hanno colpito passanti o cittadini in scooter. Poteva accadere il peggio, ma le conseguenze si sono fortunatamente limitate a danni materiali al veicolo rimasto sotto il peso del legno.

Arrivati anche i Carabinieri, con una pattuglia dalla vicinissima caserma dell’arma. I militari hanno verificato che non ci fossero feriti e controllato il traffico, che naturalmente ha subito una interruzione perché i mezzi di soccorso stanno ancora operando sulla strada. Secondo alcuni residenti l‘albero era pericolante e aveva già oscillato paurosamente in occasione della violenta ondata di maltempo che ha investito la costa adriatica la scorsa settimana.

La squadra del 115 del distaccamento termolese sta operando, mentre sono numerosi i cittadini che assistono alle operazioni dalle rispettive finestre e dai balconi, oltre che in strada. Arrivati anche i proprietari delle vetture sfiorate dalla coltre di foglie e rami, nell’ attesa di verificare personalmente i danni riportati dalla carrozzeria.