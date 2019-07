Il concerto di Jovanotti a Vasto Marina per il momento è bloccato. Lo ha fatto sapere il prefetto di Chieti Giacomo Barbato in un colloquio informale con alcuni giornalisti locali.

Lo spettacolo del noto cantautore toscano era previsto per il prossimo 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina, ma a quanto pare se non verranno risolti i problemi relativi al piano della sicurezza, che era stato già bocciato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tre settimane fa, allora non si terrà alcun concerto.

Il comitato aveva infatti messo in luce alcune presunte carenze del piano di sicurezza e aveva reputato irrealizzabile la chiusura di un intero tratto di statale 16 in una giornata che dal punto di vista della viabilità è considerata da bollino rosso, essendo il 17 agosto.

Quindi a questo punto, quando manca un mese esatto alla tappa vastese del Jova beach party che sta toccando gran parte dell’Italia e sta riscontrando molte polemiche e censure proprio dal punto di vista della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, si profila una enorme delusione per le migliaia di persone che pensavano di andare ad assistere allo spettacolo.

Ben 40mila infatti i biglietti che erano stati già venduti per un tutto esaurito che poteva contare chiaramente anche su migliaia di molisani vogliosi di ascoltare dal vivo la voce di Jovanotti e godere di uno spettacolo in riva al mare.

Proprio per problemi di sicurezza però gli spettacoli musicali in spiaggia stanno diventando ormai una rarità. Infatti anche il Sabbie mobili festival che si era svolto a Petacciato negli anni scorsi non si svolge più sulla spiaggia e quest’anno verrà riproposto sul piazzale di Petacciato Marina, quindi su asfalto e non su sabbia.

Allo stesso modo diversi altri eventi che erano stati programmati sulla spiaggia in Molise verranno spostati altrove.