Per la vendita di case, affidati al gruppo Tecnocasa: un mix di professionalità e competenza al servizio del cliente

Negli ultimi anni, complice la fase di recessione economica attraversata dal Paese, il mercato immobiliare ha subìto una battuta d’arresto. Un momento infelice dal quale, tuttavia, sta lentamente cercando di rinascere. A testimoniare la ripresa del mattone italiano, c’è il boom di annunci immobiliari registrato da Tecnocasa nel primo semestre del 2019.

In molti pensano che il settore immobiliare sia colato a picco, che viva un periodo di stallo sotto il peso della crisi e della stretta delle banche nella concessione dei prestiti. E in effetti è un dato incontestato che, nonostante l’innegabile attrattiva del patrimonio immobiliare residenziale italiano, ci sia stato un momento di blackout piuttosto lungo.

Ma è pur vero che osservando il trend degli ultimi mesi, è possibile ritrovare un po’ di sano ottimismo. Dopo un’impasse lungo dieci anni, il giro di affari che ruota attorno agli immobili ad uso abitativo torna nuovamente a movimentarsi. Nell’attuale round vissuto dall’immobiliare, a trainare la rivincita del comparto sono soprattutto le più grandi città della nostra penisola come Milano, Roma, Genova, Torino.

Case in vendita Tecnocasa: quotazioni immobiliari in crescita per il nord Italia

A confermare la nuova positiva tendenza del mercato residenziale c’è l’exploit di case in vendita sul portale Tecnocasa. In testa alle altre regioni, c’è la Liguria con la città di Genova. Il primato di questa bellissima città di mare ricca di storia e cultura è un dato importante se si considera la tragedia vissuta dalla sua gente con il crollo del ponte Morandi lo scorso agosto.

Eppure, a distanza di meno di un anno dal dramma, Genova ha saputo risorgere dalle sue ceneri conquistando risultati sorprendenti anche in relazione ai tempi di vendita delle abitazioni, notevolmente più brevi rispetto che altrove (la media è quella di 7,7 mesi). A spiegare il dinamismo dell’immobiliare genovese c’è sicuramente una maggiore facilità di accesso al credito da parte dei cittadini, che invece non si riscontra in altre regioni dello stivale.

Molto bene anche le città bagnate dal lago di Garda, Verona e Brescia in testa, dove le quotazioni hanno registrato un aumento pari allo 0,9%. A veicolare la ripresa delle transazioni immobiliari in questa zona c’è indubbiamente l’input del turismo: molti gli stranieri, perlopiù tedeschi ed austriaci, che scelgono le zone adiacenti il lago di Garda per le loro vacanze.

Anche nell’entroterra gardesano le analisi condotte da Tecnocasa rilevano un accorciamento delle tempistiche di vendita, come già segnalato per la città di Genova.

Gruppo Tecnocasa: il vantaggio di affidarci le vostre case in vendita

Dopo una fase stagnante, il mercato immobiliare è nuovamente in fermento. Tuttavia, vendere un immobile ad un prezzo giusto e conveniente non è poi così scontato. Analisi di mercato a carattere approssimativo unitamente alla fretta di concludere l’atto in breve tempo, possono materializzare il rischio più temuto dai venditori, cioè quello della “svendita” dell’immobile.

Per mettersi al riparo dal pericolo di svalutazione dell’immobile e da altre spiacevoli sorprese, diventa fondamentale rivolgersi a partner immobiliari dalla comprovata serietà ed esperienza nel campo.

Il gruppo Tecnocasa è presente nel territorio da oltre trent’anni come rete di agenzie di intermediazione immobiliare in franchising. Si tratta di una realtà dinamica e in costante evoluzione, con un team di professionisti altamente qualificato in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che affidano ad una agenzia del gruppo i loro sogni, desideri, progetti.

In particolare, nostro indiscusso punto di forza è la grande conoscenza della realtà territoriale di riferimento. Abbiamo, infatti, delle zone assegnate in esclusiva e questo permette ai professionisti che lavorano con noi di conoscere in maniera approfondita e capillare quotazioni e caratteristiche del patrimonio immobiliare della zona.

Ebbene, grazie ad una conoscenza attenta delle dinamiche del mercato locale e all’elevato grado di competenza e preparazione dei nostri operatori, Tecnocasa non può che confermarsi come la scelta ottimale per chi vuole vendere con soddisfazione e in totale sicurezza la propria casa.