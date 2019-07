Momenti di grande apprensione stamane, 14 luglio, sul Lungomare Nord di Termoli, nei pressi dello stabilimento balneare Le Dune. Un uomo anziano che annaspava tra le onde è stato per fortuna tratto in salvo dai bagnini che lo hanno visto in difficoltà. L’uomo era in mare, lontano dalla riva e non riusciva a farvi ritorno, così immediati sono partiti i soccorsi.

Ma poco dopo si è scatenato il panico perchè in spiaggia si è diffusa la notizia che ci fosse qualcun altro in acqua. Sono subito partite le ricerche cui hanno contribuito non solo i bagnini presenti in zona ma anche i titolari dello stabilimento.

Per qualche attimo si è pensato ad un bambino o ad un ragazzo e in tanti in spiaggia hanno seguito con apprensione l’accaduto. Il mare oggi si presenta molto mosso ed addentrarsi in acqua è quantomai rischioso.

Per fortuna, poco dopo, tutti hanno visto tornare a riva le piccole imbarcazioni e si è ristabilita la calma quando si è appreso che in acqua non c’era nessuno.

Poco dopo è giunta sul posto la Guardia Costiera, prontamente chiamata nei momenti di concitazione. Anche due ambulanze sono arrivate qualche minuto dopo ma per fortuna l’uomo stava bene e per lui non c’è stato bisogno di alcun intervento.

Sul posto anche una squadra del 115. Tanta paura ma per fortuna nulla di grave.