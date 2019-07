Operai ex Gam in assemblea generale: “Il lavoro è rimasto solo nei programmi elettorali”

“C’è qualcuno che ancora ricorda l’emergenza lavoro?”. Per loro la risposta è ‘no’. Si respira un’aria di malcontento diffuso tra i lavoratori molisani. Gli ex Gam sono pronti a riunirsi e a confrontarsi in un’assemblea generale per decidere se mettere in campo eventuali azioni di protesta.

Il summit si svolgerà venerdì 5 luglio alle ore 15 nella sede della Cgil Molise, in via Mosca a Campobasso.

“Siamo stanchi dell’immobilismo della politica”. “La parola ‘lavoro’ – tuona Giancarlo D’Ilio (Cisl) è rimasta solo nei programmi elettorali. E’ tutto fermo, le aziende chiudono, i giovani se ne stanno andando. Abbiamo uno strumento come l’area di crisi complessa che i politici non sanno nemmeno cosa sia quando è una grande opportunità per la regione. Tutta la politica dovrebbe rimboccarsi le maniche e darsi da fare”.

Per uno strano scherzo del destino, l’assemblea si svolgerà qualche ora dopo la seduta del Consiglio regionale. Al primo punto all’ordine del giorno c’è proprio la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale al Lavoro Luigi Mazzuto.