Finalmente lo sblocco delle assunzioni – previsto dal decreto Calabria anche per le Regioni in piano di rientro – diventa realtà assicurando ‘ossigeno’ agli ospedali molisani in cronica carenza di personale sanitario. Carenza diventata emergenza in questi mesi estivi.

A poche ore dalla seduta monotematica del Consiglio regionale dedicata proprio alla sanità e a distanza di qualche giorno dalla stabilizzazione degli infermieri precari, l’Asrem torna ad assumere dopo aver provato in questi mesi a reclutare i medici in pensione, gli specializzandi e infine a ‘pescare’ dottori militari. Tutte proposte naufragate nonostante l’allarme rosso in cui versano i presidi molisani.

Nel dettaglio tre dirigenti medici di Oncologia sono stati contrattualizzati a tempo indeterminato. Personale che si era piazzato ai primi posti nel concorso indetto ad ottobre del 2018 per assumerne di nuovi. Si tratta del dottore Salvatore Feliciano, della dottoressa Raffaella Casolino e della dottoressa Laura Ferrari che andranno in servizio rispettivamente a Isernia, Termoli e Campobasso. Proprio dal Cardarelli era stato lanciato un grido d’allarme: il responsabile del Unità operativa di Oncologia il dottor Giglio aveva lamentato carenza di personale medico e dunque di trovarsi nella difficoltà di garantire i livelli minimi di assistenza.

Inoltre l’Azienda sanitaria di via Ugo Petrella va a tamponare anche un’altra carenza: quella di dirigenti biologi specialisti in biochimica clinica assumendo cinque dottori, anche loro risultati vincitori del concorso che si è svolto sempre un anno fa. I camici bianchi ‘arruolati’ sono Andrea Morello, Erika di Zazzo, Letizia Abbracciavento, Grazia Bortone e Mario Di Donato. La loro destinazione, si legge nell’atto firmato dai vertici Asrem, sarà stabilita di concerto con i responsabili delle unità operative di medicina trasfusionale laboratorio analisi.

Un’altra importante novità riguarda Pediatria. L’azienda sanitaria regionale a causa della carenza di medici in questo settore aveva chiesto aiuto al ‘Santobono Pausillipon’ di Napoli: l’idea era di impiegare i camici bianchi che avevano partecipato al concorso espletato dall’ospedale campano nelle strutture molisane. Un piano che ora prende concretezza grazie all’apposita convenzione stipulata tra l’azienda sanitaria regionale e lo stesso ‘Santobono Pausilipon’ e che consentirà l’utilizzo di quattro dirigenti medici di pediatria.

Un’altra ‘iniezione’ di personale potrebbe arrivare per Ginecologia, un altro dei reparti del nosocomio campobassano in apnea visti i ranghi ridotti del personale sanitario.

L’Asrem ha nominato la commissione che valuterà le candidature e i titoli per formare la graduatoria per reperire specialisti in Ginecologia e Ostetricia.

Forse si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel per la sanità molisana che, dopo dodici anni di commissariamento e dopo il lungo blocco delle assunzioni, è ormai allo stremo nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri rimasti. Malgrado tutto.