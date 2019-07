Grave incidente nelle campagne molisane: agricoltore 76enne travolto dal trattore

E’ stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono gravi le condizioni di un agricoltore 76enne.

Questa mattina (9 luglio) si era alzato presto per lavorare nel podere che si trova nelle campagne di Gambatesa, quando il mezzo agricolo si è ribaltato. Per fortuna non è morto e il personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente lo ha soccorso prontamente.

L’uomo, trasferito in codice rosso, ha riportato un politrauma mentre le forze dell’ordine hanno raccolto gli elementi per chiarire le cause dell’incidente, l’ennesimo che si verifica nelle campagne molisane. Un altro episodio simile si è verificato lo scorso 27 giugno a Bagnoli del Trigno, mentre il 16 giugno a Campobasso, in contrada Calvario, è morto un 70enne, schiacciato dal trattore finito in una cunetta a bordo strada.

(foto archivio)