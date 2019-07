Nuovo asfalto su via Corsica, auto deviate causa mezzi al lavoro

Traffico deviato dal centro su via Tremiti perché su via Corsica oggi si circola in un solo senso di marcia. Mezzi al lavoro infatti per rifare il nuovo bitume dopo i mesi durante i quali la principale arteria di ingresso a Termoli è stata interessata da lavori alle fognature e quindi scavi e posizionamento di tubi. Le auto dirette verso sud non possono proseguire lungo via Corsica e all’altezza della rotonda di Mimmo Cannone vengono deviate per bypassare il tratto interessato dal nuovo asfalto. Venerdì scorso la variazione al traffico aveva invece coinvolto l’altro senso di marcia, quello che da sud entra a Termoli.