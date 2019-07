Nuovi abbandoni di cuccioli a San Giacomo: SOS per trovare una nuova famiglia

È estate, di nuovo, e come ogni anno in questo periodo aumentano gli abbandoni degli animali: amici, almeno fino a poche settimane prima che le temperature si innalzassero, che ora non servono più. E così, sempre più spesso, nei paesi appaiono questi esserini impauriti, terrorizzati da tutto e da tutti, in cerca di acqua, cibo e qualche coccola.

Non è un caso se questi due teneri cuccioli, un maschietto ed una femminuccia dal particolare manto bianco e nero, siano stati scaricati a San Giacomo: la località tranquilla ha permesso agli ormai ex padroni di non essere visti né rintracciati. I due cuccioli, invece, se la sono dovuta vedere da soli, pur non avendolo mai fatto prima. Dopo aver scelto di non allontanarsi l’uno dall’altro, hanno iniziato a vagare per il paese fino a giungere dinanzi ad una casa, probabilmente attirati dal guaito di un loro simile che abita lì.

Sono rimasti insieme, sull’uscio di quella casa che, da ormai tre giorni, rappresenta il loro porto sicuro. Ma non potranno restare lì per sempre: si avvicina la stagione invernale e, con essa, il cattivo tempo, le piogge, il freddo e la neve. Devono trovare una famiglia da amare, perché il loro cuore resiste al più duro dei tradimenti, ed in cui sentirsi a casa. Chiunque voglia darsi la possibilità di sentirsi amato come non mai, può contattare Gabriele al 346211890. In caso contrario, aiutateci a condividere l’appello il più possibile, affinché questi due piccoli cagnolini possano raggiungere i loro amici umani.