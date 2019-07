Il sindaco di Larino Pino Puchetti ha stigmatizzato con una nota affidata alla stampa il mancato inserimento dei Comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2018 in Molise all’interno delle disposizioni del decreto nominato ‘Sblocca Cantieri’ varato dal governo Conte poche settimane fa.

“Con decreto legge 18 aprile 2019, inserito poi nella legge di conversione 55 del 14 giugno 2019 (il cosiddetto “Sblocca cantieri”) – scrive il primo cittadino frentano – sono state previste, tra l’altro, delle disposizioni riguardanti il personale per i Comuni colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 nella zona del catanese. I suddetti Comuni avranno la possibilità di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere. Nello specifico, si punta a consentire 40 assunzioni a tempo determinato nel 2019 e altrettante nel 2020, in particolare con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile”.

Tutto questo sfortunatamente non riguarderà i centri colpiti dalle scosse a cavallo del passato Ferragosto. “Dispiace constatare la disparità di trattamento riservato ai Comuni del Molise colpiti dal sisma del 14 e 16 agosto 2018 da parte del Governo” afferma Puchetti.

Il sindaco si rivolge poi ai parlamentari molisani affinché facciano sentire la loro voce e diano risposte al territorio. “Con la presente, non possiamo far altro che sollecitare l’intera delegazione parlamentare del Molise, a far rientrare in tale disposizione normativa anche i Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici sopra citati”.