Mondo dell’arte in lutto: è morto il pittore “galantuomo” Domenico Fratianni

Il suo cuore ha smesso di battere la scorsa notte a Matera dopo aver lottato per due settimane contro il male che lo aveva colpito.

Il maestro Domenico Fratianni è morto a 81 anni ma Campobasso era diventata la sua città ‘d’adozione’, dove era facile incontrarlo durante la passeggiata lungo il corso Vittorio Emanuele o al bar Brisotti.

Al Molise e a tutto il mondo dell’arte italiana e non ha donato opere eccellenti dopo una lunga carriera fatta di successi e riconoscimenti.

Era nato a Montagano nel 1938. Sposato, aveva due figli, Annalisa e Gerardo. Pittore, incisore, disegnatore, la sua carriera era iniziata in Sardegna. A Nuoro aveva conosciuto Carlo Levi e Umberto Terracini, che rappresenteranno uno snodo cruciale nella sua vicenda personale ed artistica.

Entra a far parte degli Incisori d’Italia di cui Marc Chagall era patron e Carlo Carrà presidente. Dal 1965, quale esponente dell’Associazione degli Incisori Veneti, partecipa ad importanti mostre nazionali ed internazionali.

Del 1982 è un viaggio in Provenza dove visita i posti cari a Picasso, Cézanne e Van Gogh. Da questa esperienza nasce la raccolta di acqueforti-acquetinte dal titolo “Viaggio in Provenza” che viene presentata prima in Francia presso l’Istituto di Cultura di Marsiglia dal Direttore Renzo Milani, poi in Italia presso la Libreria-galleria Remo Croce di Roma dai poeti Cimatti e Jovine e dal regista cinematografico e televisivo Fago.

Importanti e continui sono stati i rapporti dialettici, ma intensamente empatici, con critici, saggisti, poeti, incisori, come Cimatti, Pierro, Luzi, Di Martino, Cambon, Croce, Fago, Trentin, De Grada, Dragone, Bettini, Apuleo, Civello, Milani, Compagnone, Jovine, Rimanelli, Micacchi.

E’ stato membro dell’Accademia del Fiorino e del Centro Diffusione Arte in Italia e all’estero e ha insegnato presso l’Università degli Studi del Molise “Laboratorio di Tecniche di Creazione Artistica” nel Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Nel 2000 è diventato direttore Artistico della Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea di Campobasso.

Ma Fratianni è stato anche un grande tifoso del Campobasso calcio e negli anni passati ha donato anche alcune sue opere alla società. Del resto Fratianni nel 1986 aveva realizzato un ciclo incisorio dedicato allo sport e alle metafore della vittoria e della sconfitta nella vicenda umana.

Quando si è iniziata a diffondere in città, la notizia della sua morte ha provocato sconcerto e dolore tra chi lo conosceva e chi ne apprezzava le doti artistiche.

“Un maestro gentile e un galantuomo”: così qualcuno lo ha ricordato sui social. “Una perdita immensa per il Molise e per il panorama artistica”.

Ma c’è anche chi, come lo scrittore Pierpaolo Giannubilo, ha evidenziato che non sempre la politica è stata generosa nei confronti del maestro: “Pochi figli di Campobasso hanno offerto e provato a offrire se stessi alla città come ha fatto il maestro Domenico Fratianni, che da stanotte non c’è più. Vorrei che la cittadinanza si stringesse ad Annalisa e Gerardo per testimoniare loro l’affetto per questo nostro artista ma che restassero fuori dal coro del pianto greco quanti, fra decisori politici e operatori culturali a vario livello, hanno fatto ingoiare fiele a Domenico in più di una occasione, non certo giovandogli in termini di salute e serenità”.