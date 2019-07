Molise sempre più attento all’ambiente: a Montenero arriva la colonnina per auto elettriche

È un Molise sempre più attento all’ambiente quello che traspare dalle iniziative, pubbliche e private, che sono state messe in atto in questi ultimi anni. Un passo importante è stato compiuto, in questa direzione, con l’arrivo sul mercato automobilistico delle prime vetture elettriche e, di conseguenza, con l’installazione delle colonnine di ricarica in numerosi comuni. E così anche in Molise se ne contano già diverse ed altre in arrivo: è il caso di Montenero di Bisaccia che inaugurerà la prima postazione della città martedì 16 luglio.

La stazione che fornirà rifornimento alle auto elettriche troverà spazio presso il punto vendita Decò di viale Europa 8: “L’idea nasce da una joint venture tra Marte Srls, la società proprietaria del punto vendita e Kimerambiente Srl, che si occupa di smaltimento e sostenibilità ambientale”, fanno sapere dal negozio. L’inaugurazione è prevista martedì 16 luglio alle ore 18 nel parcheggio antistante il supermercato dove verrà allestita anche una zona ristoro per offrire ai clienti paella e sangria.

“Siamo felicissimi di questa operazione – commentano soddisfatti Cristiano Marrollo, amministratore di Marte, Gianni Tenaglia suo socio e Davide Patella, amministratore di Kimerambiente – Perché è frutto di una scelta consapevole che guarda al futuro in un’ottica ecologica e di sostenibilità ambientale. La colonnina per la ricarica delle auto elettriche è solo la parte visibile della nostra politica di rispetto dell’ambiente. A breve, sempre grazie ai frutti di questa collaborazione, inizieremo le nostre consegne a domicilio muniti di veicolo alimentato esclusivamente a energia elettrica”.