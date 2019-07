Nomine & politica

Molise Acque, il presidente del Consiglio designa il cda con i poteri sostitutivi

Il capo dell'assise di via IV Novembre ha utilizzato i poteri sostitutivi non avendo l'Aula provveduto con le nomine negli enti sub regionali. Oltre a Molise Acque, novità anche all'Arsarp e al Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno