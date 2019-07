Medico va in pensione ed avvisa i pazienti tramite un cartello: “Sceglietene un altro”

“Avviso 1 luglio 2019: lo studio è chiuso perché il dottor X è andato in pensione. Pertanto dovete scegliere un altro medico di famiglia”. È questo il cartello apparso all’inizio del mese di luglio sulla serranda, ormai chiusa, di uno studio del medico di base di Termoli. Fin qui nulla di strano: dopo anni di lavoro è giusto godersi la meritata pensione, almeno nel caso dei pochi fortunati che riusciranno ad arrivarci.

Ad alimentare rabbia e risentimento nei pazienti del dottor X (il cartello è vero, ma è stato cancellato il nome del professionista per questioni di privacy) è il fatto che lo stesso medico curante non si sia premunito dall’avvisare i suoi pazienti per tempo. In molti lo hanno scoperto così, attraverso una scritta, nero su bianco, che indicava loro la necessità di scegliere un altro medico di base, lasciandoli spiazzati. Centinaia di persone che ora si trovano a dover ‘migrare’ verso altri studi.

Una situazione surreale? Decisamente sì, dal momento che solo i pochi eletti, coloro che frequentavano spesso lo studio, erano in qualche modo stati avvisati e sono riusciti ad effettuare il cambio del medico in tempo. Tutti gli altri che magari si rivolgevano poco a lui, perché tanto fortunati da essere in salute, sono stati del tutto ignorati: “È normale tutto ciò? Scrivere un cartello e tanti saluti?”, commenta un residente in fila presso il Suab. “Sono capitata per caso davanti al suo studio – aggiunge una ex paziente – Ho visto il cartello e sono rimasta senza parole. Com’è possibile che non abbia avvisato? Avrebbe potuto mettere un annuncio mesi fa in modo che potessimo effettuare la scelta con più calma”.

E invece, dal 1 luglio, decine di residenti si sono recati nella struttura di via del Molinello per scegliere un altro medico di base. In fretta, dopo aver consultato velocemente l’elenco di professionisti presenti e senza aver avuto modo di rifletterci bene. Il suo pensionamento non ha creato, almeno finora, una carenza assistenziale tra i suoi ormai ex pazienti che, nel corso di questi ultimi tre giorni, si sono recati presso lo sportello Saub, struttura amministrativa unificata di base, del vecchio ospedale per iscriversi presso un altro studio: “Ci sono ancora diversi medici di base disponibili – confermano dall’ufficio – Basta consultare l’elenco dei medici iscritti e verifichiamo subito”.

La fila all’esterno dello sportello è lunga, ma i dipendenti sono veloci e nel giro di una mezz’ora si può tranquillamente cambiare il proprio medico di base. Questo se siete nelle condizioni fisiche di farlo: tra i pazienti del dottor X ci sono molti anziani, anche ultraottantenni, che non hanno l’auto per andare all’Asrem o soffrono di patologie che non consentono loro di camminare a lungo. Senza considerare gli oltre 30 gradi di luglio che rendono impossibile raggiungere gli uffici a piedi. Come faranno loro a cambiare medico? E, domanda più importante, sanno di doverlo fare?

A questo si aggiungono i disagi dettati dall’assenza di comunicazione che lo stesso medico avrebbe dovuto provvedere a fornire sia all’Azienda Sanitaria che ai suoi pazienti. La legge parla chiaro: il medico di base deve avvisare la Asrem di riferimento almeno due mesi prima della data di pensionamento, così da permettere ai pazienti, prima della chiusura dello studio, di restare con l’eventuale sostituto, il cosiddetto medico di subentro, o di rivolgersi ad un altro professionista.

Restando sempre nell’ambito sanitario, una buona nuova giunge per i pediatri di libera scelta: dopo i problemi legati alla loro carenza, con donne costrette a recarsi fuori città per ricevere assistenza, madri con due o più figli obbligate ad iscrivere i secondo e terzogeniti presso pediatri diversi, si inizia a tirare un sospiro di sollievo.

Grazie anche alla ricusazione dei 14enni che, per legge, devono ‘passare’ ai medici di base, sembrerebbe che gli studi pediatrici si stiano iniziando a liberare: “Ho una figlia di 18 mesi – confida a Primonumero.it una giovane madre – Per 15 mesi non ho scelto nessun pediatra perché gli unici liberi erano a Campomarino o Montenero. Poi, a causa di un malore di mia figlia e del successivo ricovero in ospedale, ho dovuto scegliere uno dei pediatri fuori città, anche se ho continuato a rivolgermi ad uno dei professionisti termolesi, a pagamento”.

Una pratica molto diffusa in città, soprattutto a causa del raggiungimento degli 880 pazienti previsti dalla legge e dell’esubero di iscrizioni negli ambulatori. “La scorsa settimana mi sono recata in ospedale per chiedere se potessi finalmente iscrivere mia figlia da un pediatra a Termoli e mi hanno riferito che le possibilità erano scarse, ma mi hanno comunque fornito la possibilità di compilare un modulo – conclude la giovane madre – Martedì mattina mi hanno chiamata per riferirmi che il dottore aveva un posto libero e potevo recarmi al Saub per iscrivere la mia bambina”.