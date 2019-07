Medico va in pensione, disagi ai pazienti: “Toccava alla Asrem avvisare”

Dopo la pubblicazione dell’articolo dal titolo ‘Medico va in pensione ed avvisa i pazienti tramite un cartello: “Sceglietene un altro”’, il medico che ha affisso un cartello davanti all’ambulatorio per far sapere ai pazienti che aveva cessato l’attività, scrive alla nostra redazione chiedendo una precisazione: “La chiusura del mio studio medico per pensionamento è stata accordata dalla ASREM in data 30/06/2019. Prima della suddetta data, un mese prima i miei pazienti sono stati avvisati mediante telefonate, cartelli affissi nello studio e social. Preciso inoltre che i pazienti critici in assistenza domiciliare sono stati avvisati per tempo da me telefonicamente, con comunicazione ulteriore alla dirigenza del servizio sopra menzionato”.

“Non è vero – aggiunge il medico – Che non mi sono premunito di avvisare i pazienti, perché spetta alla Asrem avvertire gli stessi circa il mio pensionamento che è avvenuto a causa di una grave malattia e, per legge, non ero tenuto a fornire nessuna comunicazione viste le motivazioni del mio ritiro”.