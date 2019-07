Mauro Piacente premiato dal presidente Micone: l’atleta paralimpico orgoglio per la Bocciofila Avis Campobasso

Mauro Piacente, l’atleta paralimpico della Bocciofila Avis Campobasso, è stato premiato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise per i risultati raggiunti nella stagione agonistica 2018/2019.

Da qualche tempo Piacente gareggia, con risultati lusinghieri, insieme ai normodotati: in poco è diventato un vanto per tutto il movimento boccistico molisano.

Angelo Spina, il presidente della FIB Molise si è complimentato con Giuseppe Iacovino, il numero uno dell’Avis e con tutta la società per questo importante riconoscimento.

Questo riconoscimento rappresenta il punto di partenza per abbattere le barriere architettoniche in tutti i bocciodromi molisani e contribuire a far crescere il movimento.

Iacovino ha ringraziato Spina per aver spronato il club ad attivarsi anche sul fronte paralimpico, dopo aver avviato la Scuola Bocce che conta una cinquantina di bambini.

“È stata una giornata importante per la Bocciofila Avis e per tutto il movimento boccistico molisano – ha detto Giuseppe Iacovino, presidente del club del capoluogo – e questo riconoscimento ripaga di tutti i sacrifici che, quotidianamente, facciamo per portare avanti le attività della società. Mi compiaccio con Mauro Piacente, sempre deciso ad allenarsi e a gareggiare, senza avere paura di nessuno”.

“Per la FIB Molise – afferma Angelo Spina – è motivo di grande orgoglio questo riconoscimento. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza di Palazzo D’Aimmo e il presidente Salvatore Micone per l’attenzione mostrata nei confronti del movimento boccistico”.