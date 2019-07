Si avvia alla conclusione la prima fase molisana di Martelive: quella delle semifinali. Domani, venerdì 5 luglio, ultima sezione artistica della manifestazione che premia il talento e la creatività dei giovani.

Fari accesi su band e dj che si sfideranno nello scenario accogliente di piazzetta Palombo, nel centro storico di Campobasso, per strappare il pass di accesso alle finali regionali (settembre), con la prospettiva di partecipare alle attese finali nazionali nel contesto della Biennale di Martelive a Roma (inizio dicembre).

La sezione è stata curata dalla musicista e insegnante Alessia D’Alessandro e conclude la settimana di serate che hanno visto esibirsi diversi artisti emergenti, tutti molisani, dal teatro alla danza, dalla letteratura alla moda e (stasera) dal cinema alla fotografia.

Colpo d’occhio notevole in piazzetta Palombo dove, il fascino senza tempo delle botteghe artigianali si abbina ottimamente con l’interesse del pubblico, assai numeroso nelle prime tre serate, per l’arte e per la creatività dei giovani in gara, impegnati con lavori inediti. Un bel modo per valorizzare tutto l’assieme.

Le semifinali regionali sono promosse da Biennale MArteLive, con il patrocinio del Comune di Campobasso e organizzate dal Collettivo di Rilancio Culturale Pachamama/Antenna Molise in associazione con TM eventi e Open Arts Studio, ed in collaborazione con Bonzo (pittura&streetart), Circolo Letterario Arci Beatnik (letteratura), I.N.C.A.S. Produzioni (teatro&cinema), Atelier Marvè (moda), Associazione Fotografica Sei Torri e Associazione Fotografica Vivian Maier (fotografia), Stonemedia, Zeppelin Pub (stand enogastronomico).

Questo il programma di oggi e domani, 4 e 5 luglio

GIOVEDI’ 4 LUGLIO > Sezioni Cinema/Fotografia

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” con colonne sonore di Morricone e Zimmer a cura di Open Arts Studio

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione CINEMA a cura di William Mussini (I.N.C.A.S. Produzioni)

21.30-23.00 Concorso sezione CINEMA (Circolo Letterario Arci Beatnik)

22.00-22.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione FOTOGRAFIA a cura di Silvano Mastrolonardo (Associazione Fotografica Sei Torri) e Simone Di Niro (Associazione Fotografica Vivian Maier)

22.30-23.30 Concorso sezione FOTOGRAFIA (Circolo Letterario Arci Beatnik)

23.30 Comunicazione finalisti CINEMA e FOTOGRAFIA

A seguire musica su MArte

Domani

VENERDI’ 5 LUGLIO > Sezione Musica

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” Top Rock con Pink Floyd, Rolling Stones, David Bowie a cura del Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale “Pachamama” (Terra Madre)

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione MUSICA a cura di Alessia D’Alessandro

21.30-23.30 Concorso sezione MUSICA (Palco – Piazzetta Palombo)

23.30 Comunicazione finalisti MUSICA

A seguire musica su MArte

* Tutte le sere stand rock food and beverage di Zeppelin Pub