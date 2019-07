Maledetta buca sul marciapiede di via Colombo, cade un’altra anziana: “Speriamo sia l’ultima”

Caduta per colpa di una buca, per l’assenza di mattonelle sul primo tratto pavimentato di via Cristoforo Colombo, fra i primissimi lidi del cosiddetto lungomare nord. La protagonista di questa disavventura è un’anziana residente nel Borgo antico di Termoli.

Zoppicando per la brutta caduta di ieri, la signora ha raccontato cosa le è capitato. “Sono inciampata in una buca e non sono la prima. Già diverse signore hanno avuto la stessa sorte. Speriamo che io sia stata l’ultima”.

L’appello è quindi per un intervento urgente di messa in sicurezza, visto che quel tratto di marciapiede stretto e malandato, in senso unico per le auto che da via Roma si dirigono verso corso Mario Milano o il lungomare, è parecchio frequentato d’estate sia dai bagnanti che dai residenti che ogni giorno si recano al mare.

Col risultato che più di qualcuno è inciampato e ha avuto bisogno di cure mediche.