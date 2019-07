Lotta alle cartacce buttate per terra: ecco i nuovi cestini sul Corso

Sono stati sistemati nelle scorse ore i nuovi cestini dell’immondizia su corso Nazionale. Il Comune guidato da Francesco Roberti ha fortemente voluto un’aggiunta ai piccoli cestini già esistenti ma poco capienti, che si riempiono in poco tempo nelle ore di maggiore afflusso sulla principale via del passeggio di Termoli.

Così alla Rieco Sud è stato chiesto di sistemare questi nuovi mini bidoni dove poter gettare cartacce, lattine e tutto ciò che viene consumato lungo il Corso e le vie limitrofe.

L’obiettivo è quello di limitare, se non di eliminare completamente, la pessima abitudine di lasciare i rifiuti per terra o sulle panchine del centro, come spesso succede dopo le serate in cui si concentrano tante persone su Corso Nazionale.

Il rischio, al contrario, è che qualcuno utilizzi questi contenitori per gettare le buste dell’immondizia non differenziata. Ma per questo il Comune ha attivato da poco delle fototrappole per poter beccare chi non rispetta le regole del porta a porta.