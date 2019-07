L’orchestra Mascagni e il soprano Laura di Rito concludono i festeggiamenti per i 700 anni della Cattedrale

Si avviano alla conclusione i festeggiamenti per i 700 anni della Cattedrale di Larino. Per l’occasione, questa sera (31 luglio), la cittadina accoglierà nella chiesa di San Francesco l’Orchestra a plettro del Circolo Musicale Pietro Mascagni di Ripalimosani, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, presidente della Federazione Mandolinistica italiana (nonché promotore della scuola mandolinistica molisana), e il soprano Laura di Rito.

La scuola opera sin dagli anni ’90 nella didattica strumentale e nel recupero e interpretazione di pezzi originali per strumenti a plettro e a pizzico. Attualmente offre corsi di mandolino, mandola, mandoloncello, liuto moderno, chitarra e contrabbasso. A questi vanno aggiunti i corsi di studio del linguaggio e cultura musicale, come teoria e solfeggio, armonia, musica d´insieme ed esercitazioni orchestrali.

Laura di Rito ha iniziato gli studi musicali al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, dove il suo talento è stato messo in luce grazie alle opere “Madama Butterfly”, “Traviata” ed “Elisir d’amore”, in cui è stata protagonista. Il 23 agosto 2010 è stata voce solista nella Solenne Concelebrazione Liturgica tenutasi nella Basilica di S. Pietro in Vaticano. Dopo aver conseguito il Compimento Inferiore di Canto al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, ha collaborato con il Conservatorio di Campobasso per due importanti lavori: l’opera lirica “Attila” di Giuseppe Verdi (2013) e il “Magnificat” di Francesco Durante (2013). Grazie alla sua formazione ha tenuto concerti importanti, come quello dell’11 giugno 2016 nella Basilica Reale di Napoli, in onore dei 300 anni dalla nascita di Carlo III di Borbone, e quello del 30 settembre 2017 al Casinò di Sanremo. Fa parte del Coro Polifonico Jubilate della Città di Campobasso, diretto dal Maestro Antonio Colasurdo, e da quattro anni collabora con l’Orchestra Mandolinistica Mascagni, di cui è socia.