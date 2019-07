Lo Zenit per quest’estate è fuori uso, restano garantiti i viaggi verso Tremiti

Niente viaggi con lo Zenit, ma viaggi garantiti per le isole Tremiti. La Gs Travel rassicura clienti e turisti che in queste settimane hanno intenzione di viaggiare verso le Diomedee, dato che si erano diffuse voci circa l’impossibilità di svolgere i viaggi in direzione Tremiti.

È confermato che l’imbarcazione Zenit ha avuto un importante guasto e non verrà riparato prima di qualche mese, così non potrà essere utilizzato né per i viaggi verso la Croazia né per le Isole Tremiti.

Tuttavia la compagnia termolese Gs Travel accoglie ancora le prenotazioni verso le Diomedee, sia individuali che di gruppo, smistandole alle compagnie operanti lungo la tratta da Termoli all’isola di San Domino.

Il ritorno in mare dell’aeroscafo Zenit, capace di trasportare ben 320 passeggeri, è previsto invece nei prossimi mesi, quando dovrebbe essere ripristinata anche la tratta croata verso Hvar e Ploce e che sarebbe una risorsa in più per il turismo regionale molisano.