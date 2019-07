I temi dell’accoglienza, dell’inclusione, del superamento di ogni indifferenza e stereotipo culturale e sociale sono stati al centro della quinta edizione del Mondiale Antirazzista organizzato nelle giornate del 15 e del 16 luglio 2019 sui campi della polisportiva SS. Pietro e Paolo di Termoli. Due giorni all’insegna dello sport, della socialità e della convivialità per condividere un percorso di conoscenza, fraternità e incontro tra varie culture e nazionalità. Promotrici della manifestazione sono diverse associazioni e società sportive insieme ad alcune organizzazioni che operano nel territorio a favore dei migranti e più in generale per l’inclusione sociale dei soggetti in difficoltà economiche e/o di altro tipo in un contesto di rete sociale condivisa. Una manifestazione molto sentita da parte dei partecipanti, fortemente voluta dai migranti stessi e divenuta come una “tradizione” per il territorio. Un evento che si è proposto, dunque, di affermare i valori della solidarietà e del contrasto ai pregiudizi contro ogni espressione di odio, indifferenza e violenza. In particolare si è voluto sottolineare il valore sociale dello sport come momento che unisce nelle differenze e non divide sulla base di stereotipi e preconcetti ma apre all’incontro e a guardare l’altro negli occhi come un fratello e un amico.

di 15 Galleria fotografica Mondiale antirazzista a Termoli