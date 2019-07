Sarà l’ex calciatore di serie A Mirko Cudini l’allenatore del Campobasso della prossima stagione in serie D. Il tecnico marchigiano ha firmato per la società rossoblù nelle scorse ore e verrà presentato a stampa e tifosi alla fine di luglio in una conferenza stampa pre-ritiro.

Nativo di Sant’Elpidio a mare, in provincia di Fermo, Cudini compirà 46 anni a settembre. Da cinque anni è passato dal campo di gioco alla panchina, dopo una carriera di calciatore che l’ha visto girare mezza Italia e vestire maglie prestigiose come quelle di Torino, Genoa, Cagliari, oltre ad Ascoli, Salernitana, Sambenedettese, Avellino, Vicenza, Perugia e diverse altre.

Vanta anche due esperienze in serie A, prima col Torino e poi con l’Ascoli, per un totale di 17 presenze e un gol. Numerosi i campionati in serie B e C prima del ritiro nel 2014.

Da allenatore il suo palmares conta di una vittoria nel campionato di Eccellenza marchigiana con la Sangiustese nel 2017, mentre l’anno scorso ha guidato la formazione abruzzese del Notaresco nel girone F della serie D giungendo ad un passo dai playoff.