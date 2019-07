Sarà il concerto gratuito di Irene Grandi il prossimo 5 agosto l’evento di punta dell’Estate termolese che sta per essere varata. La presentazione del Cartellone, particolarmente attesa in città e dai turisti che trascorreranno le vacanze a Termoli, dovrebbe avvenire fra giovedì 11 e venerdì 12 luglio.

L’assessore Michele Barile e la struttura comunale dell’Ufficio Cultura hanno lavorato alacremente in questi giorni per chiudere gli accordi in vista degli eventi che comporranno il Cartellone. Le difficoltà principali sono dovute a due fattori: il poco tempo a disposizione, a partire dalla proclamazione seguita alle elezioni, meno di un mese fa, e soprattutto una esiguità di risorse economiche, anche perché il progetto del Comune di Termoli non ha ottenuto il punteggio necessario nella graduatoria dell’avviso pubblico regionale ‘Turismo è cultura’ per avere i fondi.

Il Comune di Termoli, coadiuvato dall’associazione ‘San Basso 7.0’ è riuscito comunque a realizzare il Cartellone degli eventi, per una spesa complessiva che si dovrebbe aggirare sui 140mila euro.

Confermate le indiscrezioni già pubblicate nelle scorse settimane da primonumero.it. Saranno sei i giorni di festeggiamenti al porto per San Basso, dal 31 luglio al 5 agosto. Assieme allo Street Food Termoli 2019 ci saranno sei diverse esibizioni, cinque di musicisti locali e l’ultima del nome di grido. Si comincia il 31 con i Fomenta, per la Notte della Pizzica, quindi il 1 agosto Biagio Capurso e Gabriele D’Orio, con dj set Early August, poi il 2 spazio ai termolesi Pellbusters con la Infinity Music.

Il 3 agosto Note d’autore coi Tintilia Sound, mentre il 4 agosto ecco i Sound Zero, già visti a Sanremo rock 2019. Gran finale con Irene Grandi e i fuochi d’artificio a mezzanotte. La cantante fiorentina è un nome molto noto al pubblico, avendo segnato la musica italiana negli ultimi 25 anni. Fra i suoi maggiori successi si ricordano ‘Bum bum’ ‘In vacanza da una vita’, ‘La tua ragazza sempre’, ‘Prima di partire per un lungo viaggio’, ‘Bruci la città’ e molti altri.

Rispettata la tradizione per la Sagra del Pesce che si svolgerà presumibilmente nell’ultimo fine settimana di agosto coi consueti fuochi e i piatti di pesce fritto a richiamare migliaia di persone.

Ci saranno poi le date al Teatro verde, con nome di richiamo rappresentato da Teresa De Sio il 19 luglio. Una settimana più tardi, il 26 luglio, spazio al jazz con Maurizio Petrelli&Friends in concerto. Fra gli spettacoli in programmazione ci saranno ‘Anfitrione’ con gli attori Debora Caprioglio e Franco Oppini e ‘Il povero Pluto’ con Denny Mendez e lo spettacolo ‘Neanche il tempo di piacersi’ di e con Marco Malaguasta il 1 agosto.

Confermato anche per quest’anno il Termoli Jazz Festival che aveva entusiasmato il pubblico nella scorsa stagione. A fine agosto almeno due date dedicate alla musica jazz in Piazza Duomo.

Foto in homepage dalla pagina facebook ufficiale di Irene Grandi