Spazio a una offerta musicale diversa e originale: l’estate 2019 di Guglionesi comincia, sabato 27 luglio, con il concerto (gratuito) a Castellara di due band romane imperdibili.

Ospiti dell’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, gli Shots in the Dark e i Dalton, con una selezione musicale di Salvature Rude.

Gli Shots in the Dark, gruppo musicale romano attivo dal 2000, spaziano dallo ska al rocksteady, dall’early reggae al northern soul. La band ha alle spalle tre dischi, centinaia di concerti su palchi prestigiosi, locali, rassegne e centri sociali in Italia e in Europa, partecipazioni a concerti di interpreti dello ska mondiale quali Skatalites, Laurel Aitken, Derrick Morgan, Johnny Clarke, Skalariak, Trojans, Bad Manners, Roy Ellis.

Memorabile Spaghetti Skank!, terzo disco ufficiale del gruppo datato 2008, pubblicato dall’etichetta discografica indipendente italiana Raged Records e distribuito in tutto il territorio italiano da Goodfellas.

Nel 2013 il gruppo torna in studio per registrare un EP tributo alla propria città natale: “…a Roma!” contiene la rivisitazione in chiave ska di tre stornelli classici della cultura popolare Romana: “Fiori trasteverini”, “Semo centoventitré”, “Sinnò me moro”. Ad aprile del 2017, in occasione della ristampa in vinile 7″ del EP “…a Roma!” il gruppo riprende l’attività dal vivo con alcuni cambi di line-up. Pochi mesi dopo il gruppo torna in studio per registrare l’EP “Unchained” che verrà rilasciato il 19 settembre 2017 su piattaforma digitale.

I Dalton, beat punk dalla periferia romana, sono “rinati” un anno fa fa da vecchie facce dell’orbita capitolina underground: mescolano punk , pub rock ,rock’n’roll , Beat , cantautoriato anni 70 , Sham 69 , Slade , Battisti e Ivan Graziani, testi personali e spaccati di vita.

Un appuntamento di richiamo che è anche un attesissimo esordio della programmazione estiva di Guglionesi, che prosegue con eventi di vario genere fino a fine agosto e che, fra le altre cose, vedrà una serata speciale con Antonio Sorgentone Quartet il 12 agosto, sempre nella bellissima cornice della villa comunale. Il vincitore a furor di popolo di Italian’s Got Talent 2019 torna a Guglionesi dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso.