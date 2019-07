Colonnine ingannevoli sul lungomare nord di Termoli. Continuano ad arrivare segnalazioni di un particolare disguido che si viene a creare su via Cristoforo Colombo ogni qual volta qualcuno di poco pratico della zona si accinge a pagare la sosta.

Infatti sul lato del marciapiede del lungomare nord persistono ancora le vecchie colonnine ‘mangiasoldi’, cioè i comunissimi parchimetri, della società di riscossione che gestiva la sosta a pagamento fino a un anno e mezzo fa. Società che è andata incontro al fallimento e che non si è preoccupata minimamente di rimuovere le colonnine blu dal lungomare e in parte dal centro cittadino termolese.

Così più di qualcuno ci casca e va per inserire le monetine lì e non nelle colonnine grigie, che invece sono sistemate sul lato opposto della strada e che sono funzionanti. Quelle blu sono invece fuori servizio.

Ci si domanda però come mai non siano mai state rimosse. L’anno scorso erano state coperte da dei sacchi neri, come a voler fare capire che non si potevano utilizzare. Adesso non c’è nemmeno questa precauzione e il risultato è che gli automobilisti, quasi sempre turisti, sono spaesati.