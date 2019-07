‘Il contratto a termine e la somministrazione di lavoro ad un anno dal Decreto Dignità’ è il tema del convegno dell’Associazione italiana per la direzione del personale che si terrà a Termoli il 5 luglio. L’evento sarà alle 17 nella sede di Confindustria in via Giuseppe di Vittorio n. 1, in contrada Pantano Basso (zona industriale A).

Si intensificano gli appuntamenti in Molise dell’Associazione Italiana Direttori del Personale, un nuovo evento organizzato con la società Synergie Italia ed in collaborazione con Confindustria Molise, dedicato alle aziende e ai professionisti che si occupano delle tematiche dedicate alle risorse umane.

L’AIDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, gruppo regionale Abruzzo e Molise, capitanato dal presidente Alfonso Orfanelli, è punto di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano professionalmente della relazione Individuo/Azienda, coniugando le esigenze dello sviluppo dell’impresa e delle persone.

Con questo nuovo appuntamento l’associazione apre le porte a tutti coloro che intendono crescere e contribuire allo sviluppo di nuovi scenari, nuovi modelli, nuovi approcci ai temi delle risorse umane, guardando ai benefici e alle opportunità che si possono dare e condividere in un territorio come quello molisano. L’associazione infatti riunisce tutti coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private.

L’incontro gratuito ed aperto anche ai non soci, fa il punto sul Decreto Dignità ad un anno dalla sua attuazione, tracciando un primo bilancio delle modifiche introdotte, fornendo indicazioni di carattere operativo tratte dalle prassi che si sono instaurate per gestire l’impatto di tali novità sui modelli gestionali delle aziende.

Interverranno gli avvocati Francesco Rotondi ed Andrea Bonanni Caione dello Studio legale Lablaw, Failla Rotondi & Partners e l’avvocato Gianluca Pescolla, i quali illustreranno le modifiche normative che hanno interessato il contratto a termine e la somministrazione di lavoro, mentre la dottoressa Alessandra Peracchio di Synergie Italia descriverà il ruolo delle agenzie per il lavoro nel nuovo contesto normativo e la dottoressa Maria Giovanna Mariotti riporterà l’esperienza sul campo maturata quale HR del Gruppo Di Carlo S.p.a.

Modererà il dibattito Filippo Di Nardo, Direttore di KongNews e Responsabile Comunicazione esterna e Media di AIDP.

I saluti istituzionali saranno affidati a Vincenzo Longobardi – Presidente Confindustria Molise e ad Alfonso Orfanelli – Presidente AIDP Abruzzo & Molise.

Agli avvocati che parteciperanno saranno riconosciuti 2 crediti formativi.